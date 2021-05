Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (25.05.2021/ac/a/nw)



Die Entwicklung des ersten Quartals 2021 habe im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen, weswegen sie ihre bisherigen Prognosen damit unverändert lassen würden. Zudem habe sich abgezeichnet, dass die Entscheidung im Jahr 2021 verstärkt in die Kundengewinnung zu investieren, sich auszahle.Vor dem Hintergrund der erkennbaren Erhöhung der Kundenbasis und der damit einhergehenden Steigerung der SaaS-Umsatzerlöse bestätigen die Analysten der GBC AG ihr Kursziel in Höhe von 40,40 EUR und das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 25.05.2021)