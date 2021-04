Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (22.04.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr sei bei der EQS Group AG von der Corona-Pandemie und deren Folgen beeinflusst gewesen. Durch die hohe Digitalisierung des Geschäftsmodells habe jedoch ohne großen Aufwand von Büro-Arbeit auf Home-Office umgestellt werden können, ohne dass der Service für die Kunden eingeschränkt worden sei. Dadurch sei die Migration der Kunden auf das neue Cockpit (SaaS) planmäßig vorangetrieben worden.Zudem sei infolge der Corona-Beschränkungen eine gesteigerte Nachfrage nach Audio- und Video-Webcasts und ein gestiegenes Nachrichtenvolumen verzeichnet worden. Somit habe sich der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2020 um 6,4% auf 37,64 Mio. Euro (2020: 35,37 Mio. Euro) erhöht. Bereinigt um die ARIVA.DE-Umsatzerlöse habe sogar ein Umsatzwachstum von 18,1% erzielt werden können. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse belaufe sich auf 29,41 Mio. Euro.Ergebnisseitig sei zum zweiten Mal in Folge eine deutliche Verbesserung erzielt worden. Durch das planmäßige Einsetzen von Skaleneffekten habe sich das E-BITDA um 86,7% auf 4,76 Mio. Euro (2020: 2,55 Mio. Euro) erhöht. Die Ergebnisverbesserung sei neben der verbesserten Kostenstruktur hauptsächlich durch die erfolgreiche Migration der Kunden auf das neue Cockpit erreicht worden. Bereinigt um die ARIVA.DE AG seien die Kosten im Jahr 2020 nur unterproportional zum Umsatz angestiegen.Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 sei eine erfolgreiche Kapitalerhöhung durchgeführt worden, um das weitere Wachstum im Bereich Corporate Compliance voranzutreiben. Im Zuge der Kapitalmaßnahme seien 350.000 neue Aktien ausgegeben und damit ein Bruttoemissionserlös von 9,10 Mio. Euro erzielt worden. Die zugeflossenen Mittel seien u.a. dazu verwendet worden, mit Beginn des Jahres 2021 die Got Ethics A/S mit Sitz in Kopenhagen zu übernehmen. Die Got Ethics sei ein Anbieter von Hinweisgebersystemen im skandinavischen Raum. Des Weiteren sei eine Beteiligung von rund 23% sowie eine Option zum vollständigen Erwerb an der C2S2 GmbH aus Berlin erworben worden. Am 20. April 2021 habe die EQS Group bekannt gegeben, die Option zum Erwerb aller Geschäftsanteile der C2S2 GmbH ausgeübt zu haben. Durch das anorganische Wachstum sei der Bereich Corporate Compliance deutlich gestärkt worden.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 würden die Analysten von einer positiven Entwicklung ausgehen. Zwar könnten die endgültigen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht abschließend eingeschätzt werden, dennoch dürfte sich durch die ergriffenen Schutzmaßnahmen und die voranschreitende Impfkampagne eine konjunkturelle Erholung fortsetzen. Basierend auf dieser Annahme würden sie von einem mittleren Wachstumsszenario für die EQS ausgehen. Entsprechend würden sie Umsatzerlöse in Höhe von 45,66 Mio. Euro (2021), 57,71 Mio. Euro (2022) und 73,02 Mio. (2023) erwarten.Die Ergebnisseite werde jedoch kurzfristig durch die erhöhten Ausgaben für Marketing und Vertrieb im Zuge der Markterschließung belastet. Ziel der verstärkten Ausgaben für Vertrieb und Marketing sei es, den europaweiten Kundenstamm weiter auszubauen. Besonders in Bezug auf die im Dezember 2021 in Kraft tretende EU-Richtlinie zu Hinweisgebersystemen. Allein für das Produkt "Integrity Line" sollten in den nächsten zwei Jahren rund 5.000 Verträge abgeschlossen werden. Aufgrund der erhöhten Aufwendung im Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Kunden würden die Analysten ein EBITDA in Höhe von 2,29 Mio. Euro (2021), 4,94 Mio. Euro (2022) und 15,16 Mio. Euro (2023) prognostizieren. Nichtsdestotrotz habe die EQS die Prognose von 100 Mio. Euro Umsatz und 30 Mio. Euro EBITDA bis 2025 bestätigt.Durch die weiter anhaltenden Trends Globalisierung, Digitalisierung und Regulierung befinde sich die EQS Group aus Sicht der Analysten in einem weiterhin sehr attraktiven Marktumfeld. In Verbindung mit der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und der zunehmenden Marktdurchdringung und Umsatzsteigerung in den kommenden Jahren, würden die Analysten in Zukunft deutliche Margensteigerungen erwarten.Auf Basis des DCF Modells haben Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert in Höhe von 40,40 Euro (bisher: 31,70 Euro) je Aktie ermittelt und vergeben das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. Die deutliche Kurszielsteigerung basiere maßgeblich auf der Reduktion der Kapitalkosten (Senkung des risikolosen Zinssatzes von zuvor 1,00% auf 0,25%). (Analyse vom 22.04.2021)