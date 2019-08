Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (29.08.2019/ac/a/nw)



Mit - einschließlich 3,5 Mio. Euro auf die zum 1. Juli entkonsolidierte ARIVA.DE entfallenden - Umsätzen von 18,7 Mio. Euro, einem EBITDA von 0,15 Mio. Euro, 166 neuen Konzernkunden und einem Neu-ARR-Volumen von 1,3 Mio. Euro habe die EQS Group AG zum ersten Halbjahr 2019 noch unter den aktualisierten Planungen gelegen. Für die zweite Jahreshälfte erwarte der Vorstand jedoch trotz der sich inzwischen auch bei den Münchnern bemerkbar machenden konjunkturellen Abkühlung eine Beschleunigung des Wachstums. Dabei setze er zum einen auf deutliche Nachholeffekte bei den XML-Einreichungen.Zum anderen solle aber vor allem die ab September anberaumte Migration der inländischen Kunden auf das neue cloudbasierte COCKPIT für einen Wachstumsschub sorgen. Aktuell werde das neue COCKPIT bereits von 65 Unternehmen genutzt, wobei 30 Adressen neue SaaS (Software as a Service)-Verträge abgeschlossen hätten. Mit der anstehenden Migration des Großteils der Bestandskunden würden auch dort die bislang nutzungsabhängigen auf Subskriptionsverträge umgestellt. Dadurch werde sich der Anteil der wiederkehrenden und damit gut skalierbaren Erlöse von zuletzt 78 Prozent weiter erhöhen.Darüber hinaus dürfte sich auch die im Juli erfolgte Erweiterung des COCKPITs durch den Launch des EQS Policy Managers positiv auswirken. Dieses Modul erleichtere die Arbeit der Compliance Officer durch Digitalisierung und Automatisierung aller Prozesse rund um die Richtlinienverwaltung. Zielkunden seien vor allem Mittelständler und Großkonzerne mit über 250 Mitarbeitern, woraus EQS allein in den europäischen Kernmärkten ein Potenzial von mehr als 30.000 Kunden abgeleitet habe.Dabei bleibe die Gesellschaft trotz der Bilanzverlängerung infolge von IFRS 16 auch in der momentan noch andauernden Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 45 Prozent zum Halbjahresende solide aufgestellt.Insgesamt bestätigen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher ihr "halten"-Einstufung für die EQS Group-Aktie bei einem leicht von 75 Euro auf 73 Euro zurückgenommenen Kursziel. (Analyse vom 29.08.2019)