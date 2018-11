Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.11.2018/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018 habe sich die Wachstumsdynamik bei der EQS Group AG nochmals kräftig beschleunigt. Auch für das Schlussquartal erwarte der Vorstand eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies werde auch durch die von Ende September bis Mitte November weiter um rund 11.000 auf gut 30.800 ausgeweitete Anzahl der LEI-Kunden sowie die auf Jahresbasis per Mitte November auf knapp 4.600 erhöhte XML-Kundenanzahl unterstrichen.Getragen worden sei und werde die erfreuliche Entwicklung weiterhin vom Segment Compliance, bei dem die Analysten vor allem im Bereich KMU noch enormes Wachstumspotenzial sehen würden. Dabei untermauere die bisherige starke Umsatzentwicklung in dem noch jungen Bereich bereits deutlich die Richtigkeit der im September vergangenen Jahres getroffenen strategischen Entscheidung, das Kerngeschäft um das Geschäftsfeld Governance, Risk & Compliance zu erweitern.Zwar dürfte EQS infolge der laufenden Investitionsoffensive zum Ausbau des Cloud-Geschäfts in diesem wie auch im kommenden Geschäftsjahr noch negative Ergebnisse ausweisen. 2020 würden die Analysten dann aber eine Rückkehr in die Gewinnzone mit bereits wieder deutlich schwarzen Zahlen erwarten. Dabei dürften der in Kürze geplante Start des neuen, cloud-basierten COCKPIT, das bereits auf eine sehr positive Kundenresonanz stoße, sowie weitere in Entwicklung befindliche Tools (z. B. CRM, Policy Manager) den Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer margenstarker Erlöse von zuletzt 81 Prozent künftig weiter steigen lassen.Zudem sollten die aktuell noch im Aufbau befindlichen Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina sukzessive die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung so mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen. Im Zuge der weiteren globalen Expansion habe EQS jüngst mit Mynewsdesk, einem führenden schwedischen Anbieter digitaler PR-Lösungen, eine Partnerschaft für die nordischen Länder geschlossen. Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung würden die Kunden von Mynewsdesk künftig auch das EQS-COCKPIT nutzen können.Insgesamt seien die Analysten daher unverändert von der Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Dabei sei die Gesellschaft in der momentan noch anhaltenden, ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 51,6 Prozent zum 30. September weiterhin solide aufgestellt.Daher nehmen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, zwar auf Basis ihrer reduzierten Ertragsschätzungen das Kursziel für die EQS Group-Aktie leicht von 80,00 auf 76,00 Euro zurück, stufen sie aber nach wie vor mit "halten" ein. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link