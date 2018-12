Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (03.12.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Die EQS Group habe ihre Umsatzerlöse nach neun Monaten 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 17,6% auf 25,90 Mio. Euro (VJ: 22,03 Mio. Euro) gesteigert und halte somit weiterhin das hohe Wachstumstempo aufrecht. Erwartungsgemäß habe das Segment IR einen geringen Wachstumsbeitrag (1,8%) im Vergleich zum jüngeren Segment Compliance geliefert, welches sich um 40,7% gesteigert habe. Das Wachstum des Segments IR sei dabei durch rückläufige Umsatzerlöse der ARIVA etwas ausgebremst gewesen.ARIVA habe im Vorjahr besonders viele Großaufträge gewinnen können und somit habe die Umsatzentwicklung von ARIVA im Rahmen der Erwartungen gelegen. Exklusive der ARIVA sei die EQS im Segment IR um 7,0% gewachsen und habe hier weitere Marktanteile gewinnen können. Das Segment Compliance habe ein erwartungsgemäß hohes Wachstum vorweisen können, was jedoch insbesondere durch XML-Umsätze und LEI-Umsätze getragen worden sei. Insgesamt scheinen die Saleszyklen der Integrity Line außerhalb der Schweiz länger zu sein. Dies gehe die EQS Group nun durch gezielte Marketingmaßnahmen an, was zu positiven Nachholeffekten führen könnte.Das laufende Geschäftsjahr 2018 gelte als Übergangsjahr für die EQS und sei geprägt von umfangreichen Investitionen und einem hohen Personalaufbau im Bereich der IT-Entwickler. Dementsprechend sei ein EBITDA von -0,67 Mio. Euro (VJ: 1,94 Mio. Euro) verbucht worden. Durch die zusätzlichen Entwickler sei der Personalaufwand überproportional um 34,1% auf 16,73 Mio. Euro an (VJ: 12,47 Mio. Euro) gestiegen.Durch die getätigten Investitionen sollte es zu einem dynamischen Umsatzwachstum in den Folgejahren kommen. Zum einen werde das neue COCKPIT eingeführt und zum anderen werde der wachstumsstarke Markt Compliance & Regulation adressiert. Für das laufende Geschäftsjahr habe das Unternehmen im Q3-Bericht die Prognose konkretisiert und gehe nun von einem Umsatzwachstum am unteren Ende der Guidance aus (Guidance: 36,0 bis 37,6 Mio. Euro). Die Analysten hätten entsprechend ihre 2018er Prognose leicht reduziert und würden von Umsatzerlösen in Höhe von 36,20 Mio. Euro (bisherige Prognose: 37,03 Mio. Euro) ausgehen.Die Entwicklung nach neun Monaten 2018 liege im Rahmen der Analysten-Erwartungen und die EQS habe weiterhin ein hohes Wachstum vorweisen können. Die Analysten würden ihre Mittel- und Langfristprognose bestätigen und deutliche Margenverbesserungen bei einem dynamischen Umsatzwachstum erwarten.Bedingt durch ihre leichte Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2018 ändern Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel auf Basis ihres DCF-Modells nur marginal auf 91,70 Euro (bisher: 92,00 Euro) und vergeben erneut das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 03.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link