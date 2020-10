Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

5,964 EUR +1,27% (29.10.2020, 15:38)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

5,974 EUR +1,51% (29.10.2020, 16:17)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (29.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 8,40 Euro auf 5,90 Euro.Das Zahlenwerk für das Q3/2020 sei stark durch die deutlich rückläufigen Öl- und Gaspreise belastet gewesen. Das bereinigte EPS sei - wie bereits in Q2 - negativ gewesen und habe die Analystenerwartung deutlich verfehlt (Marktkonsens nicht ganz erreicht). Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.) hätten sich im Quartalsverlauf weiter verschlechtert. Die 2020er Ergebnis-Guidance für den Mid- und Downstream-Bereich sei reduziert worden. Die Ertragsperspektiven würden nach Meinung des Analysten zumindest vorerst weiterhin getrübt bleiben (laut IEA (WEO 2020) und OPEC (WOO 2020) solle die globale Ölnachfrage erst 2022 oder später wieder das 2019er Niveau erreichen). Der Strategieplan sorge für Transparenz, zeige aber auch die strukturellen Herausforderungen (vom Öl- und Gaskonzern zum diversifizierten Energiekonzern).Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,19 (alt: +0,04) Euro; berichtetes EPS 2020e: -2,15 (alt: -1,78) Euro; DPS 2020e: unverändert 0,36 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +0,37 (alt: +0,49) Euro; DPS 2021e: 0,36 (alt: 0,42) Euro).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die ENI-Aktie. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze ENI-Aktie: