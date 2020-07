Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

8,639 EUR +1,73% (13.07.2020, 14:25)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (13.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 9,00 Euro auf 8,50 Euro.ENI habe aufgrund konservativerer mittel- und langfristiger Öl- und Gas-preisannahmen (u.a. Brent 2023ff: 60 USD je Barrel; zum Vergleich Royal Dutch Shell: Brent 2023ff ebenfalls 60 USD je Barrel; BP: 2021 bis 2050 durchschnittlich 55 USD je Barrel) milliardenschwere Wertberichtigungen (nach Steuern: 3,5 Mrd. Euro +/-20%) angekündigt (Eigenkapital per 31.03.2020: 45,4 Mrd. Euro). Die Wertberichtigungen würden für Diermeier nicht unerwartet kommen. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. berichtetes EPS 2020e: -1,94 (alt: -0,96) Euro; DPS 2020e: 0,40 (alt: 0,60) Euro; DPS 2021e: 0,40 (alt: 0,60) Euro). Die Dividendenrendite (2020e/2021e: jeweils 4,7%) sei seines Erachtens dennoch ansprechend/attraktiv (Ölaktien seien Dividendenwerte).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die ENI-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 13.07.2020)Börsenplätze ENI-Aktie:Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:8,634 EUR +1,56% (13.07.2020, 14:18)