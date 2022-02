Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden.



Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) unter die Lupe.Der italienische Öl- und Gaskonzern ENI habe im abgelaufenen Quartal von den hohen Öl- und Gaspreisen profitiert und habe einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn in Höhe von EUR 2,11 Mrd. eingefahren. In Q4 2020 seien dies lediglich EUR 50 Mio. gewesen. Damit seien die Markterwartungen von durchschnittlich EUR 1,94 Mrd. übertroffen worden.Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 habe der Gewinn bei EUR 9,66 Mrd. nach EUR 1,90 Mrd. in 2020 gelegen. Der Umsatz sei von EUR 11,94 Mrd. im Jahr 2020 auf EUR 27,08 Mrd. im Jahr 2021 geklettert.Die Förderung sei im Berichtsquartal um 1% auf durchschnittlich 1,74 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gestiegen. Der operative Cashflow habe sich von EUR 988 Mio. auf EUR 5,83 Mrd. verbessert. Die Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 habe ENI gegenüber dem Jahresende 2020 um satte 22% auf EUR 8,99 Mrd. gedrückt. Die Verschuldungsquote habe sich dadurch von 0,31 auf 0,20 verringert.Zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wolle sich ENI am Kapitalmarkttag am 18. März 2022 äußern.Die letzte Empfehlung zur ENI-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: