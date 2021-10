Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (11.10.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 10,70 Euro auf 10,00 Euro.ENI bereite eigenen Angaben zufolge den Börsengang von ENI R&R (Endkunden Gas- und Stromgeschäft, Erneuerbare Energien) vor (solle in 2022 vollzogen werden). Das ENI-Management wolle damit eigenen Aussagen zufolge mit der Transaktion die Transparenz (u.a. hinsichtlich der Bewertung) erhöhen. Den Unternehmensplanungen zufolge solle ENI R&R in 2021 ein EBITDA von 0,6 Mrd. Euro und in 2025 von 1,2 Mrd. Euro erzielen. ENI wolle mit einem Mehrheitsanteil an ENI R&R beteiligt bleiben. ENI gehe damit in etwa den gleichen Weg, wie die Energieversorger Iberdrola und Enel in den Jahren 2007 bzw. 2010 (Hinweis: beide Erneuerbaren Energien-Töchter seien seit 2011 bzw. 2015 von der Börse genommen).Der Analyst sehe die ENI-Ankündigung nicht als "Game Changer" bzw. als Treiber für die Kursentwicklung der ENI-Aktie (Erneuerbare Energien seien anders als vor zehn Jahren "aus den Kinderschuhen heraus"). Die Energiepreise seien seit der letzten Kommentierung (20.08.) unerwartet deutlich gestiegen. Der Analyst sei skeptisch bezüglich der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Der Druck bezüglich der Transformation des Geschäftsmodells (vom Öl- und Gaskonzern zum diversifizierten Energiekonzern) werde nicht kleiner. Durch das verbesserte (Preis-)Umfeld werde die Finanzierung der Veränderung des Geschäftsmodells allerdings erleichtert. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 0,83 (alt: 0,75) Euro; berichtetes EPS 2021e: 0,80 (alt: 0,72) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 0,93 (alt: 0,83) Euro; DPS 2022e: 0,86 (alt: 0,70) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: