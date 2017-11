Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:

Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 15,10 Euro auf 14,70 Euro.

Das bereinigte Q3-Zahlenwerk habe seine Erwartungen verfehlt, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichte Studie. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr seien erneut bestätigt worden. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst. Die Dividendenrendite sei mit (2017e/2018e) 5,6% attraktiv.

Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die ENI-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 15,10 auf 14,70 Euro reduziert. (Analyse vom 03.11.2017)