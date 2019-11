SIX Swiss Exchange-Aktienkurs EMS-CHEMIE-Aktie:

Kurzprofil EMS-CHEMIE:



Die EMS-Gruppe (ISIN: CH0016440353, WKN: 593186, Ticker-Symbol: EMC1, SIX Swiss Ex: EMSN, Nasdaq OTC-Symbol: EMSHF) ist in den Geschäftsbereichen Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien weltweit tätig. Ihre Gesellschaften sind in der EMS-CHEMIE HOLDING AG zusammengefasst, die ihren Sitz in Domat/Ems hat. Die EMS-CHEMIE HOLDING AG ist die einzige kotierte Gesellschaft (SIX Swiss Exchange, Valorennummer 1.644.035).



EMS hat 26 Produktionsstandorte in 16 verschiedenen Ländern und ist weltweit mit eigenen Verkaufsgesellschaften oder mittels Händlern/Agenten vertreten.



Per Dezember 2014 zählte die EMS-Gruppe 2.865 Mitarbeiter und beschäftigte in der Schweiz 139 Lernende. (27.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - EMS-CHEMIE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die EMS-CHEMIE-Aktie (ISIN: CH0016440353, WKN: 593186, Ticker-Symbol: EMC1, SIX Swiss Ex: EMSN, Nasdaq OTC-Symbol: EMSHF).Patvag werde veräußert: Mit der Veräußerung von Patvag habe EMS seine erste Portfolio-Transaktion seit 2014 getätigt. Zwar mache die veräußerte Einheit weniger als 1% des Konzernumsatzes und -EBITDA aus, mit ihrer Spezialisierung auf Airbag/Sicherheitsgurt-Zünder passe sie aber nicht mehr zu EMS' Fokus auf Hochleistungspolymere (Grivory) bzw. Beschichtungen, Klebstoffe und Abdichtmaterialien (Eftec). Zum Vergleich: Da Griltech (Fasern, Klebegarn) dieselben Anlagen wie Grivory nutze, sei hier die Zugehörigkeit zu EMS weiterhin sinnvoll. Angesichts Pavags strikter Kostenkontrolle und des Fertigungsstandorts in Tschechien schätze Buchta die Einheit als hoch rentabel ein, mit einer EBITDA-Marge von 25 bis 30%. Andererseits sei Pavag zu 100% auf den Automobilsektor ausgerichtet (einige wenige Großkunden), so dass 2019 ein schwieriges Jahr mit einem Umsatzrückgang im tiefem zweistelligen Bereich gewesen sein dürfte.Finanzielle Auswirkungen: Auf Basis eines EBITDA von CHF 5 bis 6 Mio. schätze Buchta den Verkaufspreis auf CHF 50 bis 75 Mio. Dies würde ein EV/EBITDA von 10 bis 13 bedeuten, was für so eine rentable Geschäftseinheit angemessen scheine. Genaue Zahlen habe EMS allerdings nicht kommuniziert. Mit einer Nettoliquidität von rund CHF 750 Mio. in der Bilanz sei EMS auf den Verkaufserlös zwar nicht angewiesen, könne damit seine finanzielle Flexibilität (M&A, Dividende) aber weiter erhöhen.Trotz der geringen Größe begrüße der Analyst die Veräußerung von Patvag. Es habe sich um einen traditionellen Geschäftsbereich gehandelt und es habe keinen strategischen Grund gegeben, dass dieser Teil von EMS gewesen sei. Dasselbe gelte für das Griltech-Geschäft von EMS, das weniger differenziert sei und in Zukunft langsamer wachsen dürfte, aber dieselben Chemikalien wie Grivory verwende und in den Hauptstandort in Domat/Ems von EMS integriert sei. Eine Veräußerung scheine deshalb unwahrscheinlich zu sein. Finanziell brauche EMS den Erlös nicht, aber könnte sich irgendwann für eine größere Übernahme entscheiden, wenn der Preis stimme.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die EMS-CHEMIE-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde bei CHF 650 gesehen. (Analyse vom 27.11.2019)Börsenplätze EMS-CHEMIE-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs EMS-CHEMIE-Aktie:575,00 EUR +1,50% (27.11.2019, 10:24)