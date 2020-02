SIX Swiss Exchange-Aktienkurs EMS-CHEMIE-Aktie:

Kurzprofil EMS-CHEMIE:



Die EMS-Gruppe (ISIN: CH0016440353, WKN: 593186, Ticker-Symbol: EMC1, SIX Swiss Ex: EMSN, Nasdaq OTC-Symbol: EMSHF) ist in den Geschäftsbereichen Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien weltweit tätig. Ihre Gesellschaften sind in der EMS-CHEMIE HOLDING AG zusammengefasst, die ihren Sitz in Domat/Ems hat. Die EMS-CHEMIE HOLDING AG ist die einzige kotierte Gesellschaft (SIX Swiss Exchange, Valorennummer 1.644.035).



EMS hat 26 Produktionsstandorte in 16 verschiedenen Ländern und ist weltweit mit eigenen Verkaufsgesellschaften oder mittels Händlern/Agenten vertreten.



Per Dezember 2014 zählte die EMS-Gruppe 2.865 Mitarbeiter und beschäftigte in der Schweiz 139 Lernende. (11.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - EMS-CHEMIE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach den Ergebnissen des GJ19 sein bisheriges Anlagevotum für die EMS-CHEMIE-Aktie (ISIN: CH0016440353, WKN: 593186, Ticker-Symbol: EMC1, SIX Swiss Ex: EMSN, Nasdaq OTC-Symbol: EMSHF).Nach einem sehr schwachen 4Q19 mit äußerst geringem Volumenwachstum rechne Buchta für 2020 mit einer Erholung (Basisszenario). Allerdings: Die Verkaufspreise könnten negativ bleiben, die Währungseffekte würden wohl ungünstig ausfallen und die Patvag-Veräußerung die Zahlen zusätzlich belasten. Daher gehe Buchta vorerst von einem Umsatzplus von 12% aus, was sich je nach Entwicklung von Währungseffekten, Rohstoffkosten und Volumenwachstum (GJ19: -7%) aber noch ändern könne.Gestützt auf eine Verbesserung der EBIT-Marge um 230 Bp, sei es EMS gelungen, das EBIT im GJ19 stabil zu halten. Das Unternehmen rechne hier auch 2020 mit einem stabilen Wert. Buchta prognostiziere ein geringes Wachstum von 2%, gestützt auf eine anhaltende Kostenkontrolle, eine moderate Erholung des Volumenwachstums und, eventuell, einer günstigen Entwicklung der Rohstoffpreise. Die Währungseffekte dürften hingegen negativ ausfallen.Nach Präsentation der Jahreszahlen 2019 passe Buchta seine Schätzwerte für EMS leicht an. EMS habe auch in einem schwierigen Umfeld seine Führungsposition behauptet, indem die Kosten angepasst und der Fokus noch stärker auf Umsatz und F&E gelegt worden seien. Der Automobilsektor dürfte sich aber auch künftig mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Dieser Umstand begrenze Umsatz- und besonders Gewinnpotenzial - und damit auch den Spielraum für weitere Aktienkurssteigerungen.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt daher sein "hold"-Rating für die EMS-CHEMIE-Aktie, bei einem unveränderten Kursziel von CHF 650. (Analyse vom 11.02.2020)Börsenplätze EMS-CHEMIE-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs EMS-CHEMIE-Aktie:613,00 EUR +2,42% (11.02.2020, 12:25)