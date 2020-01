Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Wirtschaftskalender ist recht leer, wobei die EMIs aus Europa am wichtigsten sind, so die Experten von XTB.Die endgültigen EMIs für den Dienstleistungsbereich hätten die Erwartungen übertreffen können, wobei der Index für die gesamte Eurozone im Dezember von 52,4 auf 52,8 Punkte angestiegen sei (Erwartung: 52,4 Punkte). Dies sei der dritte monatliche Anstieg in Folge, was angesichts der seit Anfang 2018 anhaltenden Schwäche ein ermutigendes Zeichen sein könnte.Der EMI aus Großbritannien sei im Dezember von 49 auf 50 Punkte (Erwartung: 49,1 Punkte) gestiegen und habe sich ebenfalls für den dritten Monat in Folge erholen können. Es sei auch das zweite Mal in Folge, dass die Daten nach oben angepasst worden seien. GBP/USD habe nach einem guten Start in die neue Handelswoche weiter aufwerten und die 1,31er Marke zurückgewinnen können. (06.01.2020/ac/a/m)