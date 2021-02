Dennoch dürfte die Volatilität beim Hot-Stock EHang zunächst sehr hoch bleiben und das letzte Wort in dieser Attacke nicht gesprochen sein. Es gebe in diesen Tagen viele Aktien mit weniger Volatilität und Risiko. (Analyse vom 17.02.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze EHang-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs EHang -Aktie:

64,66 USD +39,65% (17.02.2021, 18:29)



ISIN EHang-Aktie:

US26853E1029



WKN EHang -Aktie:

A2PWWB



NASDAQ Ticker-Symbol EHang-Aktie:

EH



Kurzprofil EHang Holdings Ltd:



EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) ist ein autonomes Unternehmen für Technologieplattformen für Luftfahrzeuge. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, verkauft und betreibt AAVs und die sie unterstützenden Systeme und Infrastrukturen für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, einschließlich Personentransport, Logistik, intelligentes Stadtmanagement und Luftmedienlösungen. (17.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EHang-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EHang Holdings Ltd (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Symbol: EH) unter die Lupe.Nach der gestrigen Short-Attacke Wolfpack schlage das China-Start-up EHang zurück. Gründer Huazhi Hu selbst gebe in einem auf der IR-Seite geposteten Interview an, dass das Team "Tag und Nacht am Traum arbeitet", die autonome Passagierdrohne zum Erfolg zu führen.Die EHang-Aktie starte heute einen 38-Prozent-Rebound, nachdem die Chinesen einige Vorwürfe von Wolfpack kontern würden. Es sei "absolut falsch", dass man nur Motoren des Herstellers T-Motor einsetze, sondern man verwende "signifikant" andere.Die teils leer wirkenden Fabrikhallen seien normal, da das Gelände ungleich größer sei und die Eindringlinge nur einen Teil inspiziert hätten. Zudem werde eine neue Fertigung mit einer Kapazität von 600 Passagierdrohnen pro Jahr gebaut.Soweit man Informationen erhalten habe, sei zudem davon auszugehen, dass auch beim Europa-Partner das gemeinsame Drohnenprojekt "natürlich" weiterverfolgt werde.Dennoch bleibe bei einer solchen Attacke oft etwas hängen. Nicht jedes Detail und jeder Vorwurf hätten in dieser ersten Reaktion völlig geklärt werden können. Start-up-Investments seien an sich schon riskanter als Blue-Chips, da sei Vertrauen von Investoren umso wichtiger. Angreifer Wolfpack habe bei den meisten seiner letzten Aktien-Ziele falsch gelegen, beziehungsweise hätten sich diese nach einem ersten Schreckmoment schnell erholt.