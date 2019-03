Börsenplätze EFG International-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs EFG International-Aktie:

5,82 EUR +0,52% (18.03.2019, 08:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs EFG International-Aktie:

6,76 CHF +0,90% (18.03.2019, 12:21)



ISIN EFG International-Aktie:

CH0022268228



WKN EFG International-Aktie:

A0F6VT



Ticker-Symbol EFG International-Aktie:

E2S



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol EFG International-Aktie:

EFGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EFG International-Aktie:

EFGIF



Kurzprofil EFG International AG:



EFG International (ISIN: CH0022268228, WKN: A0F6VT, Ticker-Symbol: E2S, SIX Swiss Ex: EFGN, Nasdaq OTC-Symbol: EFGIF) ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken sind weltweit an rund 40 Standorten tätig. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. (18.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - EFG International-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die EFG International-Aktie (ISIN: CH0022268228, WKN: A0F6VT, Ticker-Symbol: E2S, SIX Swiss Ex: EFGN, Nasdaq OTC-Symbol: EFGIF).Der Wachstumsplan von EFG für 2019-2022 umfasse die Einstellung von CROs; CRO-Produktivität (Mandatsdurchdringung von 40% auf mehr als 60%, mehr verwaltetes Vermögen/CRO, strukturierte Produkte, Wertpapierleihe); Trendwende in der Schweiz; verstärkte Präsenz in Italien, Portugal, Naher Osten (VAE), Brasilien (Partnerschaft mit BTG); Independent Asset Managers; Akquisitionen.Einstellung von CROs: Dies sei oberste Priorität des CEO, der derzeit 50% seiner Zeit dieser Aufgabe widme. Angestrebt seien brutto 70 bis 100 Einstellungen pro Jahr. Seit Jahresbeginn seien mehr als 50 CROs eingestellt worden, was sich auf die Kosten 2019-2020 auswirken werde. Das Nettoneugeld dürfte ab 2020 stärker steigen.Die Schätzwerte des Analysten für GJ 2022 lägen eher am unteren Ende des Ziels von EFG. Sein Finanzmodell umfasse keine weiteren M&A, während im strategischen Plan 2019-2022 und in den Zielen für 2022 ergänzende Übernahmen enthalten seien.Die geschätzte Bruttomarge des Analysten liege unter dem angestrebten Wert. EFGs "zugrundeliegender" Wert von 83,5 Bp. für 2018 beinhalte 2 Bp. durch Einmaleffekte. Ergänzende Übernahmen (Shaw and Partners: 71 Bp.) und das Wachstum des Segments Independent Asset Manager dürften sich verwässernd auswirken, strukturelle/zyklische Schwierigkeiten dürften anhalten, aber teilweise durch höhere Produktdurchdringung ausgeglichen werden.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die EFG International-Aktie unverändert mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 7,00. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link