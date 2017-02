Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (24.02.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) unter die Lupe.Willy Cremers, CEO der EASY SOFTWARE, habe Mitte Februar 2017 (!!) seinen Aktionären reinen Wein eingeschenkt und eine satte Gewinnwarnung für das Jahr 2016 präsentiert. Die angepeilte Prognose für das EBITDA von 2,8 Mio. Euro werde um 35 bis 40% unterschritten. Cremers scheine erst im Februar aus seinem Winterschlaf aufgewacht zu sein. Als Gründe für das Verfehlen nenne er u.a. Projektverschiebungen ins Jahr 2017, den Brexit als auch die politische Situation in der Türkei. Lächerlich, dass Cremers das erst heute feststelle! Dies alles deute eher auf eine gewisse Unfähigkeit des Managements hin. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden es bei EASY SOFTWARE wie der alte Flick halten: "Entweder die Zahlen oder die Köpfe ändern sich." Auch im Aufsichtsrat der Gesellschaft würden sie Potenzial für Veränderungen sehen: Sie dürften Guy Wyser-Pratte zitieren: "Die Kerle an der Spitze braucht niemand".Warten Sie bei der EASY SOFTWARE-Aktie ab, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2017)