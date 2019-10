Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der ifo Geschäftsklimaindex blieb im Oktober mit 94,6 Punkten unverändert zum Vormonat und lag damit nur knapp über seinem zyklischen Tief vom August bei 94,3, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In dieses eher trübe Gesamtbild hätten sich am Freitag auch die Ergebnisse des GfK Konsumklimas eingefügt. So sei der GfK-Index für November auf 9,6 Punkte und damit den schwächsten Wert seit April 2016 gefallen. Damit zeichne sich ab, dass die deutsche Wirtschaft bis zum Jahresende 2019 in eine technische Rezession fallen dürfte.Zwar habe der Euro zum US-Dollar am Freitag wieder leicht nachgegeben, jedoch sei dies eher auf die gestiegen Unsicherheit im EU-Austrittsprozess als auf die mäßigen deutschen Konjunkturindikatoren zurückzuführen gewesen. (28.10.2019/ac/a/m)