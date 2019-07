ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (02.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Neuer 7-Jahres-Vertrag über 700 m2 in Helsinki: Dufry habe einen 7-JahresVertrag mit dem Flughafen Helsinki unterzeichnet, und zwar über sieben zusätzliche neue Luxus-Einzelhandelsgeschäfte mit 700 m2 für Eigenmarken (Timebox, Urban Attitude) und Markengeschäfte für Bulgari, Longchamp, Coach, Jimmy Choo und Chloé (Marke von Richemont). Die Geschäfte würden im Rahmen der derzeitigen Sanierung des Flughafens (EUR 1 Mrd.) 2020/2021 eröffnet.Seit 2013 bereits mit Duty-Free/Duty-Paid-Stores in Helsinki vertreten: World Duty Free habe 2013 die Konzession in Helsinki bekommen, die elf Geschäfte mit einer Einzelhandelsfläche von 2.500 m2 einschließlich zwei Duty-Free-Walk-Through-Shops umfasse. 2013 habe die Zahl der Passagiere in Helsinki 15 Mio. betragen, nach der Sanierung könnten es mehr als 20 Mio. werden. Insgesamt werde Dufry nahezu 4.000 m2 haben, was 0,9% der weltweiten Einzelhandelsfläche (2018: 453.000 m2) und 2,3% der europäischen Einzelhandelsfläche entspreche.Zahl der Passagiere in April/Mai mit ähnlichem Trend wie im 1Q: Zahl der Passagiere in April/Mai: Heathrow +2,3% (1Q +1,4%), Madrid +6,0% (1Q +6,4%), Barcelona +5,7% (1Q +5,4%), Athen +6,0% (1Q +9,0%), Zürich +0,6% (1Q +3,4%).Nächster Kursimpuls: 1H19-Ergebnisse am 30. Juli 2019Der neue Vertrag über eine Verkaufsfläche von 700 m2 am Flughafen Helsinki bedeute zwar nur eine minime Erweiterung der gesamten Fläche (+0,15%), da Dufry in Finnland aber bereits die Nr. 1 im Bereich Duty-Free und Spezialigeschäfte sei, könne das Unternehmen so seine Führungsposition weiter ausbauen und den Weg für zusätzliche Synergien ebnen. Die aktuellen Passagierdaten würden eine ähnliche Entwicklung wie im 1Q belegen, wegen des Negativeffekts durch Brasilien im Vorjahr dürfte sich das OG im 2Q aber leicht verbessern (3% ggü. 2%). EV/EBITDA 20E: 7,5.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:74,48 EUR +0,70% (28.06.2019, 22:26)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:82,06 CHF -1,54% (02.07.2019, 10:57)