Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (26.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).AENA zufrieden mit MAG-Komponente: Der spanische Flughafenbetreiber AENA beabsichtige, die durch den geringeren Anstieg bei MAG entstandene Lücke (1.56% J/J ggü. 6%) durch den höheren Umsatz bei Dufry zu schließen. Im Einklang mit der Vontobel-Analyse, zeige sich AENA überzeugt, dass die neuen Konditionen es Dufry ermöglichen sollten, seine Rentabilität in der Region zu steigern.Vertrag mit kurzer Laufzeit: Am letzten Investorentag im Oktober 2018 habe AENA die Erweiterung seiner Verkaufsfläche um 19.100 m2 angekündigt (+18%), primär in Form von Duty-Free- und Spezialitätenläden. Da das Unternehmen damals die exakte regionale Aufteilung und die zu erwartende Rentabilität der neuen Duty-Free-Fläche nicht habe nennen können, habe auch keine Ausschreibung erfolgen können. Stattdessen sei der bestehende Vertrag mit Dufry (ohne neue Verkaufsfläche) einfach verlängert worden.Wie weiter nach 2023?: Bis Ende 2023 sollte AENA die nötigen Daten zur neuen Verkaufsfläche liefern können, so dass ein neuer Vertrag aufgesetzt und wohl eine allgemeine Ausschreibung durchgeführt werde. Sollten sich die Bauarbeiten hingegen verzögern, könnte auch einfach der bestehende Vertrag mit Dufry verlängert werden, im Einklang mit der Verlängerunsoption bis 2025.Die Vertragsdauer von drei Jahren mit Verlängerungsoption in zwei Stufen von jeweils einem Jahr bedeute, dass die Bedingungen für 2024-2025 geändert werden könnten. Eine Ausschreibung zwischen 2023 und 2025 wäre ein ebenfalls mögliches Ergebnis. Angesichts der kurzen Vertragsdauer gehe Zini davon aus, dass Dufry die Investitionen reduzieren werde. Zur Erinnerung: Spanien mache nach den Schätzungen des Analystin 9% des Umsatzes von Dufry aus.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 125,00. (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:75,84 EUR +1,94% (26.09.2019, 14:55)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:82,36 CHF +1,20% (26.09.2019, 14:40)