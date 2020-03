ISIN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (12.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).GJ19: org. Wachstum +3.0%, bereinigt +0,6% (4Q +2,2%), FCF-Ziel erreicht: Das organische Wachstum habe im GJ19 +3,0% betragen (bereinigt +0,6%, neue Konzessionen +2,4%), was voll den Erwartungen entspreche. Im 4Q habe sich das bereinigte Wachstum (+2,2%) beschleunigt. Auch die Bruttogewinnmarge habe mit 60,2% (+40 Bp) den Erwartungen entsprochen, der FCF habe CHF 383 Mio. erreicht, und liege damit innerhalb der Zielspanne von CHF 350 bis 400 Mio. Das Verhältnis Nettoverschuldung/ber. FC habe 3,52 betragen (Schwelle 4,5). Es sei eine Dividende von CHF 4,00 pro Aktie festgesetzt worden (Rendite 8,6%!).Organisches Wachstum von -7,3% im Februar: Im Januar habe sich die Wachstumsbeschleunigung fortgesetzt, aber im Februar habe das org. Wachstum 7,3% betragen (lfd. Jahr -2,3%); Asien/Naher Osten (14% des Umsatzes) habe ein zweistelliges Minus verzeichnet. EU (44% des Umsatzes) habe im Februar nur leicht verloren, aber Schließung von Italien (E 4% des Umsatzes), neue Bestimmungen in den USA (23% des Umsatzes bei Duty Free) etc., noch mehr zu erwarten.Erste Maßnahmen eingeleitet: Dufry habe einen Aktionsplan aufgelegt und erwarte Einsparungen von CHF 60 Mio., es würden aber auch geringere Investitionen angestrebt.Ausblick: einstelliger Rückgang: Unter der Annahme, dass das 2H eine Verbesserung bringe (das 3Q sei das wichtigste), erwarte Dufry im GJ20 ein negatives einstelliges organisches Wachstum.Während das GJ19 den Erwartungen entsprochen habe, liege der Schwerpunkt nun auf der aktuellen Situation. Im Februar habe es erste Auswirkungen gegeben, die sich im März/April noch verstärken würden. Dufry erwarte für das GJ20 einen Rückgang des organischen Wachstums im einstelligen Bereich, was Weber als optimistisches Szenario betrachte. Die Kreditauflagen hätten eingehalten werden können, aber es sei davon auszugehen, dass sie vorübergehend erhöht würden. Weber berücksichtige den Einbruch der Aktienkurse, der die aktuelle Situation widerspiegele, glaube aber auch, dass es im GJ21 zu einem starken Aufschwung kommen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:38,45 EUR -13,11% (12.03.2020, 09:47)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:39,25 CHF -15,66% (12.03.2020, 09:33)