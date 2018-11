WKN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (21.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Führungsposition auf britischem Kreuzfahrt-/Fährmarkt erringen: Dufry habe einen Vertrag mit P&O Ferries über den Betrieb auf 15 Schiffen unterzeichnet, die verschiedene Strecken von/nach Großbritannien bedienen würden (Dover-Calais, Europoort-Hull, Zeebrugge-Hull und Irische See). Dufry werde die Marke World Duty Free einsetzen und die Verkaufsflächen im April/Mai 2019 übernehmen.15 Schiffe mit 3.600 m2 - Zuwachs der Verkaufsfläche der Gruppe von 0,8%, aber starke Expansion beim Kreuzfahrt-Einzelhandel: Durch diesen Vertrag würden 19 weitere Geschäfte mit insgesamt 3.600 m2 hinzukommen. Dies bedeute eine starke Expansion für Dufry Cruise Services (gegründet im August 2017), die bislang 27 Schiffe umfasst hätten. Ende 2017 seien es 17 Schiffe gewesen, und der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 habe +64% betragen. Bereits Ende Mai 2018 habe Dufry weitere zehn neue Schiffe (2.740 m2) durch den Vertrag mit Holland America Line (Tochtergesellschaft von Carnival, acht Schiffe) bekannt gegeben. Das globale Kreuzfahrtgeschäft habe ein stetiges Wachstum von +5% p.a. verzeichnet, wobei Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines und MSC Cruises führend seien.Mit dem neuen Vertrag mit P&O Ferries erhalte das erst vor Kurzem gestartete Geschäft von Dufry Cruise Services neuen Schub. Gleichzeitig stärke das Unternehmen seine Position auf dem Kreuzfahrt-Einzelhandelsmarkt, auf dem Starboard Cruise Services (im Besitz von LVMH) die Spitzenposition halte, gefolgt von Harding Retail (im Besitz von Flemingo Intern.) an zweiter und Dufry an dritter Stelle. Letzteres expandiere derzeit jedoch erheblich. Kreuzfahrtschiffe/Seehäfen würden 3% des Umsatzes ausmachen. Es erweitere die konzernweite Verkaufsfläche um 0,8%, die Zahl seiner Schiffe im Portfolio dagegen um 35%.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 140. (Analyse vom 21.11.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:89,84 EUR +0,63% (21.11.2018, 12:28)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:101,95 CHF +0,44% (21.11.2018, 12:26)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456