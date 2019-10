WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (14.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Hudson übernehme 34 Airport Stores (von denen 30 aktiv seien) - Zini schätze den Umsatz auf USD 30 Mio. (geschätzter Kaufpreis USD 25 Mio.). Die Hudson Group besitze in Nordamerika 1.028 Läden an 88 Standorten (77 Flughäfen). 33 der 34 neuen Läden befänden sich in Flughäfen, in denen Hudson bereits Läden besitze. Die Marke Brookstone sei bekannt für Reise-, Wellness-, Haushalts- und Unterhaltungsprodukte. Sie habe sich im 3Q18 unter Konkursverwaltung nach Chapter 11 befunden, habe aber heute 30 Läden.Mit einem von Zini auf USD 30 Mrd. geschätzten Umsatz trage sie 1,6% zu Dufrys Nordamerikaumsatz bei (0,3% zum Konzernumsatz). Dank der bestehenden Betriebe an diesen Flughäfen werde die Integration leicht fallen. Zudem werde das bestehende Angebot in den USA um einen interessanten spezialisierten Markenladen ergänzt.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 125,00. (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:74,30 EUR -0,40% (14.10.2019, 11:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:81,88 CHF -1,33% (14.10.2019, 11:30)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456