WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (24.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Hellenic Duty Free Shops (HDFS) würden 30-jährigen Vertrag mit Fraport Greece mit einer Abdeckung von 14 Flughäfen in Griechenland unterzeichnen. Das Ziel dabei sei eine Verdoppelung der aktuellen Einzelhandelsfläche von 5.000 m2 auf über 12.000 m2 bis 2021 (oder weniger als 3% des Gesamttotals). Der Vertrag sei für eine Dauer von 30 Jahren unterzeichnet worden.Starke Position in Griechenland: HDFS sei der Reiseeinzelhändler von Dufry in Griechenland und betreibe 136 Duty-Free- und Duty-Paid-Shops an Flughäfen, Häfen und Grenzstationen in Griechenland.Diese Vereinbarung stärke die Beziehung zwischen Dufry und Fraport weiter. Dufry wolle die Anlagen und Gewerbeflächen der Flughäfen erneuern. Dies sei völlig im Einklang mit der Strategie, geringe Auswirkungen auf die Schätzungen.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Dufry-Aktie unverändert mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 165. (Analyse vom 24.03.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Dufry-Aktie:132,986 EUR +1,33% (24.03.2017, 08:20)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:141,80 CHF -0,14% (24.03.2017, 09:49)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456