WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (06.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Das spanische Unternehmen Pullmantur betreibe vier Kreuzfahrtschiffe und Dufry übernehme die Shops auf diesen Schiffen mit einer gesamten Einzelhandelsfläche von 2.000 qm (0,9% des Totals). Es seien alle Produktkategorien wie Spirituosen, Tabak, Parfüm, Mode usw. abgedeckt. Die Konzession dauere fünf Jahre.Dufry sei in Mexiko bereits führend mit einer gesamten Einzelhandelsfläche von 12.000 qm (an 14 Standorten, 3% der Gruppe). Die neue Konzession für zwei neue Läden am Flughafen von Mexiko-Stadt vergrößere das Total in diesem Land um 400 qm oder 3%. Mexiko-Stadt sei der Nr. 1 Flughafen in Lateinamerika (41 Mio. Passagiere, 14 Mio. intern.).Der koreanische Reiseeinzelhändler Shilla habe die Parfüm-/Kosmetik-/Modekonzession in HK für sich entschieden - neben Südkorea sei das Unternehmen bereits in Singapur und Macao tätig. Die Tabak-/Spirituosenkonzession sei an JV China Duty Free/Lagardere gegangen. Beide Konzessionen seien in den Händen von DFS (LVMH) gewesen, wobei HK einen Verlustbeitrag an diesen verzeichnet habe, und die neuen Betreiber würden den Betrieb im November 2017 aufnehmen.Die neue Konzession mit Pullmantur passe gut zum Konzessionsportfolio von Dufry, denn Dufry betreibe bereits die Geschäfte auf den Schiffen der Norwegian Cruise Line (10 Schiffe) und erweitere mit 2.000 Quadratmetern seine Gesamt-Verkaufsfläche um 0,5%. Die zusätzliche Konzession in Mexiko stärke die Führungsposition in diesem Land. Mit Hongkong hätte Dufry einen großen Schritt nach Asien gemacht (nur 10% des Umsatzes), aber Shilla habe wahrscheinlich eine höhere Konzessionsgebühr geboten.