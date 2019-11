Bonn (www.aktiencheck.de) - Die düsteren Wolken am deutschen Konjunkturhimmel wirken nicht mehr so bedrohlich wie noch vor kurzer Zeit, so die Analysten von Postbank Research.



Die deutsche Wirtschaft habe eine (technische) Rezession im Sommerhalbjahr vermeiden können. Zugleich habe sich das Risiko negativer Quartalswachstumsraten um den Jahreswechsel herum verringert. Bei einigen Stimmungsindikatoren habe eine Bodenbildung eingesetzt, wie vor allem beim Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, der sich zuletzt auf sehr niedrigem Niveau leicht verbessert habe. Der ZEW-Index habe sogar schon deutlich nach oben gedreht, zeuge gleichwohl immer noch von einer weit verbreiteten konjunkturellen Skepsis. Beim wichtigsten Barometer für die deutsche Wirtschaft, dem ifo-Geschäftsklimaindex (Mo., 25.11., 10:00 Uhr), sei die Entwicklung zuletzt uneinheitlich gewesen. Der Teilindex für die aktuelle Lage habe im Oktober leicht nachgegeben, während der ifo-Erwartungsindex nach einer steilen Talfahrt erstmals nach längerer Zeit wieder moderat habe zulegen können. Für November würden die Analysten von Postbank Research eine ganz gute Chance sehen, dass sich beide Teilindices verbessern könnten. Die leichte

Verbesserung beim PMI spreche nach ihrer Einschätzung für einen geringfügigen Anstieg des ifo-Lageindexes um 0,2 auf 98,0 Punkte. Der ifo-Erwartungsindex dürfte um 0,6 auf 92,1 Punkte zulegen. Hier wäre eine allmähliche Besserungstendenz auch dringend vonnöten, um das Rezessionsthema ad acta legen zu können. Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research für den ifo-Gesamtindex mit einem Aufwärtsimpuls um 0,4 auf 95,0 Punkte rechnen.

(22.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.