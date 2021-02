XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (02.02.2021/ac/a/d)





Bietigheim-Bissingen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Immersion Capital LLP verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dürr AG deutlich:Die Leerverkäufer von Immersion Capital LLP legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Engagement in den Aktien des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ein.Die Finanzprofis von Immersion Capital LLP mit Sitz in London haben am 29.01.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,89% auf 1,75% der Aktien der Dürr AG gesenkt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Dürr AG:1,75% Immersion Capital LLP (29.01.2021)1,11% AKO Capital LLP (16.12.2020)1,04% Citadel Europe LLP (21.01.2021)0,87% Sandbar Asset Management (27.01.2021)0,48% Albar Capital Ltd. (29.01.2021)Börsenplätze Dürr-Aktie: