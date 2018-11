XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (16.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Das Unternehmen habe die Markterwartungen für die ersten neun Monate 2018 sowohl beim Umsatz als auch bei den Ergebnisgrößen übertreffen können, wenngleich die Ergebnisgrößen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich rückläufig gewesen seien. Während die Auftragseingänge um 5,3% auf EUR 2,753 Mrd. zurückgegangen seien, habe der Auftragsbestand per 30.09. um 5,8% auf EUR 2,465 Mrd. abgenommen. Der Vorstand erwarte infolge der Akquisition von MEGTEC/Universal jetzt ein Auftragseingangsvolumen für 2018 in Höhe von EUR 3,65 Mrd. bis EUR 3,95 Mrd. (zuvor: EUR 3,60 Mrd. bis EUR 3,90 Mrd.). Das Umsatzziel sei auf EUR 3,75 Mrd. bis EUR 3,95 Mrd. erhöht (zuvor: EUR 3,7 Mrd. bis EUR 3,9 Mrd.).Auch wenn die Ergebnisgrößen der Dürr AG deutlich rückläufig gewesen seien, halte der Analyst die Kursreaktionen der letzten Monate für übertrieben.Mit Blick auf den operativen Geschäftsgang sowie unter Abwägung von Chance- und Risiko-Aspekten bestätigt Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, die Kaufempfehlung für die Dürr-Aktie. Das Kursziel reduziere er aber von EUR 50,00 auf EUR 40,00. (Analyse vom 16.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Dürr AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Dürr-Aktie: