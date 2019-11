XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (11.11.2019/ac/a/d)







Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Dürr habe bei den Auftragseingängen in den ersten neun Monaten 2019 einen Zuwachs um 3,9% auf EUR 2,860 Mrd. verzeichnet. Der Umsatz sei um 5,1% auf EUR 2,874 Mrd. gestiegen. Der Konzern habe bereits Ende Juli seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 verschlechtert, nun habe es eine erneute Anpassung gegeben .Der Vorstand erwarte zwar nach wie vor ein Umsatzvolumen in Höhe von EUR 3,9 Mrd. bis EUR 4,1 Mrd. sowie Auftragseingänge von EUR 3,8 Mrd. bis EUR 4,1 Mrd. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge solle auch noch zwischen 6,0% und 6,5% liegen. Nach Sondereffekten solle die EBIT-Marge nun allerdings nur noch eine Range von 4,4% bis 4,9% (bisher: 5,5% bis 6,0%) erreichen. Das Nachsteuerergebnis werde nun mit EUR 115 Mio. bis EUR 130 Mio. (bisher: EUR 145 Mio. bis EUR 160 Mio.) kalkuliert."Gewinnwarnungen" in Zeiten wie diesen seien nicht selten, dass ein Unternehmen allerdings in gut drei Monaten zweimal "warnen" müsse, sei schon erstaunlich. Dies habe sich im Aktienkurs allerdings kaum wieder gespiegelt. Der Analyst habe seine Schätzungen überarbeitet.In der Folge senkt Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, das Kursziel von EUR 30,00 auf EUR 29,00 und stuft - auch mit Blick auf das aktuelle Marktgeschehen - die Dürr-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 11.11.2019)