XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

31,98 EUR -1,05% (09.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

32,00 EUR -0,06% (12.11.2018, 09:09)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (12.11.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel in Höhe von 40 EUR für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Margenziel nun realistisch: In Q3 habe Dürr bei einem Umsatzanstieg von 6% eine adj. EBIT-Marge von 6,9% erwirtschaftet (VJ 7,6%), im bisherigen Jahresverlauf der stärkste Wert. Nach neun Monaten habe die Marge aber mit 6,5% (VJ 7,6%) noch unter der Mitte Oktober auf 6,8 bis 7,2% (vorher: 7,4 bis 7,8%, VJ 7,5%) gesenkten Jahreszielspanne gelegen. Die Zielerreichung bedürfe augenscheinlich eines nochmals deutlich stärkeren Q4. Erfolgskritisch sehe Maichl eine steigende Ausbringungsmenge bei HOMAG. Die infolge von Prozessoptimierungen starke Q3-Performance mache hier Hoffnung. Maichl schätze deshalb für 2018 eine Marge von 6,9% (bisher: 7,2%) bzw. absolut 260 Mio. EUR (bisher: 274 Mio. EUR).Gute Projektpipeline: Dürr habe von einer über die Sommermonate immer stärkeren Projektpipeline im automobilen Lackieranlagengeschäft, einhergehend mit einer leicht verbesserten Margenqualität berichtet. Allein ein kürzlich gebuchtes Projekt habe ein Volumen von ca. 170 Mio. EUR gehabt. In Q4 dürfte deshalb das Ordervolumen deutlich anziehen.Ertragswende in 2019: Die Weichen für ein besseres Jahr 2019 seien 2018 mit Strukturmaßnahmen (FOCUS 2.0, Einstellung Mikrogasturbinen, Prozessoptimierung HOMAG) gestellt worden. Die Kombination dieser Faktoren mit einem solide erwarteten Umsatzwachstum sollte 2019 ein höheres Ertrags- und Margenniveau ermöglichen. Maichl rechne 2019 mit einem Umsatzanstieg von 9% (organisch ca. 4%). Das adj. EBIT dürfte um 14% auf 295 Mio. EUR (bisher: 328 Mio. EUR) expandieren. Die entsprechende Marge sollte sich auf 7,2% (bisher: 7,9%) ausweiten.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Dürr-Aktie nach wie vor mit "halten" ein. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dürr-Aktie: