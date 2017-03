XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

München (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktie: Vorsichtige Planungen für 2017 - AktienanalyseDie Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Produkte, Systeme und Services von Dürr würden hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien ermöglichen. Rund 60 Prozent des Umsatzes würden auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern entfallen. Weitere Abnehmerbranchen seien zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzverarbeitende Industrie.Der Konzern umfasse mehrere Unternehmensbereiche wie beispielsweise die Produktion von Lackierereien und Endmontagewerke für den Automobilbereich, wobei sich Mitarbeiter der "Application Technology" um Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen kümmern würden. Ebenso biete Dürr Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik an. Des Weiteren würden Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik sowie Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie produziert.Die Basis für führende Marktpositionen seien laut Unternehmensangaben die globale Präsenz, eine ausgeprägte Innovationskultur und die Kundenorientierung der 15.200 Dürr-Mitarbeiter. Dürr sei in 28 Ländern direkt vertreten und habe 2016 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro erzielt.Auf der Internationalen Converting Fachmesse ICE, welche vom 21. bis 23. März 2017 in München stattfinde, präsentiere Dürr das gesamte am Markt verfügbare Sortiment an thermischen Abluftreinigungsanlagen und externer Wärmerückgewinnung. Erstmals würden die beiden Marken Dürr und LTB (Luft- und Thermotechnik Bayreuth GmbH) gemeinsam auftreten. Beide würden ebenso zum Dürr-Konzern wie KBA-CleanAir gehören.Thermische Abluftreinigungsanlagen würden die Abluft von organischen Schadstoffen wie vor allem von Lösemitteln, VOC, Geruch und Weichmachern reinigen, sodass die behördlichen Emissionsgrenzwerte sicher eingehalten würden.Mit der Übernahme der KBA-CleanAir-Sparte der Koenig & Bauer-Gruppe Ende 2016 habe der Konzern das eigene Technologieportfolio komplettiert. Die KBA-CleanAir-Tätigkeiten würden zukünftig voll in der Marke Dürr aufgehen. Der Dürr-Konzern biete unter den zwei Marken LTB und Dürr für jede Anforderung in der Druck- und Veredelungsindustrie eine kundenspezifische, wirtschaftliche Abluftreinigungslösung.Der Maschinen- und Anlagenbauer gehe mit einer äußerst vorsichtigen Planung in das neue Jahr. "Für 2017 erwarten wir aus heutiger Sicht eine stabile Entwicklung, allerdings fällt die Prognose angesichts der politischen Unwägbarkeiten schwerer als in den Vorjahren", habe Dürr-Chef Ralf Dieter gesagt - "Der Ausblick ist konservativ, aber optimistisch." Zu der aktuellen Situation in den USA wollte sich Dieter nicht äußern. Dürr hat neben den USA auch Standorte in Mexiko. "Das müssen wir beobachten", sagte er. "Wir rechnen aber erst einmal damit, dass die USA stabil bleiben."Aktuell notiere die Aktie der Dürr AG bei rund 81,80 Euro mit einem durchschnittlichen Kursziel von 87,43 Euro (Bloomberg). Die Marktkapitalisierung betrage aktuell rund 2,83 Milliarden Euro. Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten.Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate betrage 15,88. Bei Bloomberg werde die Dürr-Aktie von 16 Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen drei einen Verkauf empfehlen würden. Ein Analyst rät zum Halten der Dürr-Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 20.03.2017)Börsenplätze Dürr-Aktie: