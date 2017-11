WKN Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Neunmonatszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) und erhöht das Kursziel von 110 auf 120 Euro.Der schwäbische Konzern habe nach neun Monaten 2017 verglichen mit den Markterwartungen durchwachsene Zahlen (Auftragseingang unter, Umsatz über, EBIT unter und Quartalsüberschuss über den Erwartungen) vorgelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Der Kurs der Dürr-Aktie habe sich seit der Hochstufung auf "kaufen" im Februar 2016 fast verdoppelt. Der Konzern stehe auf mehreren Standbeinen und überzeuge auch mit Blick auf die Auftragslage.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Dürr-Aktie bestätigt und das Kursziel von 110 auf 120 Euro angehoben. (Analyse vom 14.11.2017)Börsenplätze Dürr-Aktie:105,20 EUR +0,91% (14.11.2017, 12:31)Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:105,34 EUR +1,40% (14.11.2017, 12:41)ISIN Dürr-Aktie:DE0005565204