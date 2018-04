Tradegate-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

24,70 Euro -0,02% (19.04.2018, 13:38)



Nasdaq-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

USD 30,59 +0,09% (19.04.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN Dropbox-Aktie:

US26210C1045



WKN Dropbox-Aktie:

A2JE48



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Deutschland:

1Q5



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Nasdaq:

DBX



Kurzprofil Dropbox Inc.:



Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX), am 8. Mai 2007 gegründet, ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern.



Zu den Erstellungsfunktionen gehören Dropbox-Papier und Doc-Scanner. Dropbox-Papier ermöglicht Benutzern das Co-Authoring von Inhalten, das Markieren von anderen, das Zuweisen von Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, das Einbetten und Kommentieren von Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit. Der Doc-Scanner ermöglicht es Benutzern, Inhalt in Dropbox von Papierkopien zu erstellen. Sein Zugriff und Organisation umfassen Suche, reiche Vorschauen, Dropbox Smart Sync, Versionsgeschichte und Ökosystem von Drittanbietern. Suchfunktionen ermöglichen Benutzern, die Dateien und Ordner zu finden, die sie benötigen. Die umfangreiche Vorschau ermöglicht es Benutzern, mit Dateien zu interagieren, z. B. Kommentieren, Kommentieren, Überprüfen, Präsentieren von Dateien und Anzeigen, wer sie angezeigt und bearbeitet hat. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Seine Versionshistorie ermöglicht es Benutzern, den Versionsverlauf der Datei anzuzeigen, mit dem bei Bedarf ältere Versionen abgerufen und abgerufen werden können. Das Ökosystem von Drittanbietern ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Dropbox und seiner DBX Developer-Plattform herstellen.

Sydney (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse der Analystin Sarah Hindlian von Macquarie Research:Laut einer Aktienanalyse rechnet die Analystin Sarah Hindlian vom Investmenthaus Macquarie Research mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX).Dropbox Inc. könne aufgrund der dominierenden Content-Plattform und des attraktiven Front-Office Collaboration-Produkts substanzielle langfristige Geschäftsmöglichkeiten zur Entfaltung bringen, so die Einschätzung der Macquarie Research-Analysten.Das Modell von Dropbix sorge für ein solides Free Cash flow-Profil. Die Analystin Sarah Hindlian zeigt sich überzeugt, dass der signifikante erreichbare Gesamtmarkt von 300 Mio. Nutzern in zahlende Kunden umgewandelt werden könne. Aktuell würden erst 11 Mio. Nutzer zahlen.In ihrer Dropbox-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Macquarie Research die Coverage mit einem "outperform"-Votum und einem Kursziel von 34,00 USD.Börsenplätze Dropbox-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Dropbox-Aktie:24,90 Euro -0,88% (19.04.2018, 08:01)