"Man muss bedenken, dass der Ursprung der aktuellen Wirtschaftskrise im Verbraucherbereich liegt, der in den meisten westlichen Volkswirtschaften rund 70 Prozent des BIP ausmacht. Allein ein Blick auf die neuesten Arbeitslosenzahlen in den USA lässt hier Böses erahnen und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, solange der Shutdown weitergeht", warne der Experte. "Selbst wenn wir bis zum Frühsommer wieder halbwegs zur Normalität zurückkehren können, wird das BIP deutlich und vermutlich sogar noch stärker als 2009 zurückgehen. Von daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass wir bereits aus dem Gröbsten raus sind."



Sadowski befürchte vielmehr einen Teufelskreis, der an die Große Rezession in den 1930er Jahren erinnere. "Menschen, die aufgrund des Shutdown kein Geld verdienen oder ihren Job verlieren, werden in absehbarer Zeit auch weniger konsumieren, die Nachfrage sinkt also. Das führt zu sinkenden Gewinnen bei den Anbietern und könnte verhindern, dass neue Arbeitsplätze entstehen oder die Unternehmen sogar zu weiteren Entlassungen zwingen. Dadurch steigen wiederum die Arbeitslosigkeit und der Kreislauf beginnt von vorne. Am Ende werden auch die Kreditmärkte und der Ölpreis darunter leiden und wir befinden uns mitten in einer langanhaltenden Rezession."



Eine Rückkehr zum Zustand vor der Krise sehe Sadowski in absehbarer Zeit nicht. "Die Hoffnung auf eine kurze, krasse Rezession mit einem V-förmigen Chartverlauf wird sich wohl nicht erfüllen, befürchte ich. Einen derartigen Verlauf sehen wir normalerweise zum Beispiel bei Naturkatastrophen, wenn die Wirtschaft eine Vollbremsung hinlegt, aber danach direkt wieder Fahrt aufnehmen kann. Dagegen spricht die aktuell sprungartig angestiegene Arbeitslosigkeit." Gestützt werde Sadowskis Aussage von der Geschichte: In der Vergangenheit sei in Zeiten einer Rezession die Talsohle im Schnitt erst nach 18 Monaten erreicht gewesen.



Ein weiteres Problem sei die Befürchtung einer zweiten Infektionswelle mit dem Coronavirus, bevor ein Heilmittel oder ein Impfstoff zur Verfügung stehe. "Das würde die Wirtschaft ein zweites Mal zur Vollbremsung zwingen und könnte zu einem noch tieferen Absturz führen. Leider ist vieles, was das Coronavirus betrifft, noch eine große Unbekannte. Solange man nicht mehr weiß, wäre es töricht, von einer Rückkehr zu den Höchstständen vor der Krise auszugehen." (09.04.2020/ac/a/m)





