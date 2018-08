Die anhaltende US-Dollar-Stärke hänge wie ein Damoklesschwert auf den Preisen für Öl und Metalle. Da Rohstoffe mehrheitlich in US-Dollar notiert seien, habe dies negative Auswirkungen auf alle Länder außerhalb des Dollar-Raums aus und erhöhe ceteris paribus die Preise für Rohstoffe in lokaler Währung, was über kurz oder lang die Nachfrage belaste. Auch die Sorgen vor einem Überschwappen der türkischen Währungskrise auf andere Schwellenländer würden auf den Rohstoffmärkten lasten, wobei auch andere Risikoassets stark unter Druck geraten seien. So sei beispielsweise der EM MSCI-Aktienindex auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Insgesamt herrsche an den Märkten derzeit eine große Verunsicherung.



In den vergangenen Monaten hätten die Analysten häufig die Frage gestellt bekommen, ob die aufgrund der seit 2014 stark gefallenen Ölpreise eingebrochene Investitionstätigkeit Auswirkungen auf das Ölangebot in den kommenden Jahren haben werde. Vereinzelte Stimmen würden dabei warnen, dass dem Ölmarkt ab dem Jahr 2019 und darüber hinaus strukturelle Defizite drohen würden. Blicke man auf die finalen Investitionsentscheidungen der vergangenen Jahre, dann sei in der Tat festzustellen, dass die Genehmigungen von Großprojekten seit 2014 um 60% zurückgegangen seien. Gleichzeitig habe die Investitionstätigkeit im US-Schieferölsektor massiv zugelegt.



Zudem würden sich noch immer eine Vielzahl von Projekten vor der Inbetriebnahme befinden, deren Investitionsentscheidung vor dem Kollaps der Ölpreise im Jahr 2014 getroffen worden sei. Da die Jahre zwischen 2010-13 Rekordjahre in den Capex-Engagements dargestellt hätten, würden die Analysten glauben, dass dieser Investitionszyklus enorme Volumina in den kommenden Jahren an den Markt bringen werde. Insbesondere stünden zahlreiche neue Projekte in Russland und Brasilien zur Fertigstellung und Inbetriebnahme in den kommenden zweieinhalb Jahren an. Insgesamt würden die Analysten für den Zeitraum 2018-21 erwarten, dass die Kombination aus der Inbetriebnahmen von Megaprojekten und US-Schieferölwachstum das jährliche Nachfragewachstum von ca. 1,5 Mio. Barrel/Tag mit einem moderaten Mehrbedarf an OPEC-Öl (ca. 1,6 Mio. Barrel/Tag) decken sollte.



Erst darüber hinaus, im Zeitraum 2021-25, würden die Analysten glauben, dass sich das Nicht-OPEC-Wachstum deutlich verlangsamen werde, was sowohl auf die rückläufige Zahl bei der Inbetriebnahme von Megaprojekten als auch auf das langsamere US-Schieferölwachstum zurückzuführen sei. Dies werde nach Einschätzung der Analysten zu einem erheblichen Mehrbedarf an OPEC-Öl führen, selbst wenn man davon ausgehe, dass sich das Wachstum der Ölnachfrage verlangsame. Unter der Annahme eines sehr konservativen Nachfragewachstums von nur 0,8 Mio. Barrel/Tag YoY, müsste das OPEC-Wachstum fast 2 Mio. Barrel/Tag YoY betragen, damit der Markt weiterhin ausreichend versorgt wäre. (16.08.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schwache Fundamentaldatenentwicklungen und übergeordnete Makrofaktoren sorgten in der vergangenen Berichtswoche für einen erneuten Rückgang bei den Ölpreisen (Brent: 71 US-Dollar/Barrel; -3%), so die Analysten der HSH Nordbank AG.Auf der Seite der Fundamentaldaten sei es in der vergangenen Woche in den USA zum stärksten Öllageraufbau seit März 2017 gekommen. Das Plus bei Lagerreserven betrage im Wochenvergleich 17,4 Mio. Barrel, was maßgeblich auf im Wochenvergleich um 1,1 Mio. Barrel/Tag höhere Importe und um 300 Tsd. Barrel/Tag niedrigere Exporte nach China zurückzuführen sei. Darüber hinaus hätten die chinesischen Juli-Konjunkturdaten die Investoren durchweg enttäuscht und die bereits im Juni gezeigte Schwäche weiter ausgedehnt. Die Infrastrukturausgaben, die Industrieproduktion, die Automobilproduktion und der Verkauf von Haushaltsgeräten seien alle im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dies habe auch für einen Ausverkauf bei Industriemetallen, insbesondere Kupfer gesorgt, wo der Preis unter die Marke von 5800 US-Dollar/Tonne gefallen sei.