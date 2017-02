ISIN Drillisch-Aktie:

Kurzprofil Drillisch AG:



Die Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) mit Sitz in Maintal (Hessen) entwickelt innovative Mobilfunkprodukte mit Mehrwert - transparent, preisführend und mit einem zertifizierten Kundenservice.



In den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Telecom GmbH, MS Mobile Services GmbH und eteleon AG ist das operative Geschäft der Drillisch-Gruppe gebündelt. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung als Mobilfunk-Service-Provider (MSP) und Mobile Virtual Network Operator (MVNO) bietet Drillisch individuell auf die Wünsche seiner Kunden zugeschnittene Mobilfunk-Dienstleistungen und -Produkte auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica Germany GmbH & Co. ("O2") und Vodafone GmbH ("Vodafone") an.



Die hundertprozentige Tochtergesellschaft IQ-optimize Software AG entwickelt und vermarktet innovative Software-Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessabläufen in Unternehmen und steht für die IT-Kompetenz in der Gruppe. (16.02.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Drillisch-Aktie startet Angriff auf Jahreshochs! ChartanalyseEin letztes Mal, dass Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) markante Jahreshöchststände bei 49,60 Euro markierten konnte, war im Oktober 2015 - anschließend fiel der Wert in eine längere Konsolidierungsbewegung, die bis auf eine Unterstützungszone um 33,20 Euro abwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dort habe die Aktie ihren finalen Boden vorgefunden und habe nur wenig später einen Angriff auf den übergeordneten Abwärtstrend um 44,00 Euro gestartet. Zwar sei Drillisch mit dem ersten Ausbruchversuch gescheitert und habe noch einmal auf 35,15 Euro bis Dezember nachgegeben, doch zu Jahresbeginn habe es endlich mit einem nachhaltigen Kursanstieg geklappt, sodass ein mustergültiges Kaufsignal habe etabliert werden können. Ein erstes Zwischenhoch habe bereits bei 43,59 Euro erzielt werden können, kurz darauf sei auch schon ein regelkonformer Pullback zurück zum Trendkanal, sowie auf das Niveau von 39,87 Euro gefolgt - nun sei wieder ein dynamischer Angriff auf die Jahreshochs gestartet worden.Ein Test der aktuellen Jahreshochs bei 43,59 Euro sei nur eine Frage der Zeit, darüber gehe es weiter zu den Zwischenhochs aus September 2016 bei 44,65 Euro. Übergeordnet könnte Drillisch sogar direkt bis auf 47,38 Euro durchziehen, ohne eine signifikante Pause einzulegen.Sukzessiv eintrüben dürfte sich das Chartbild bei einem unerwarteten Rückfall unter die 50-Tagelinie bei aktuell 41,41 Euro, dann drohe nämlich ein Rücksetzer auf rund 40,00 Euro. Eine Kapitulation der Käufer wäre hingegen bei einem Bruch der 200-Tage Durchschnittslinie bei 39,34 Euro zu erwarten, in diesem Fall geht es mit Drillisch recht zügig in den Bereich der Dezembertiefs bei 35,15 Euro weiter abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.02.2017)Xetra-Aktienkurs Drillisch-Aktie:43,05 EUR -0,53% (16.02.2017, 12:13)Tradegate-Aktienkurs Drillisch-Aktie:43,059 EUR -0,29% (16.02.2017, 12:31)