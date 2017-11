ISIN Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRHKF



Kurzprofil Drillisch AG:



Die Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) mit Sitz in Maintal (Hessen) entwickelt innovative Mobilfunkprodukte mit Mehrwert - transparent, preisführend und mit einem zertifizierten Kundenservice.



In den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Telecom GmbH, MS Mobile Services GmbH und eteleon AG ist das operative Geschäft der Drillisch-Gruppe gebündelt. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung als Mobilfunk-Service-Provider (MSP) und Mobile Virtual Network Operator (MVNO) bietet Drillisch individuell auf die Wünsche seiner Kunden zugeschnittene Mobilfunk-Dienstleistungen und -Produkte auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica Germany GmbH & Co. ("O2") und Vodafone GmbH ("Vodafone") an.



Die hundertprozentige Tochtergesellschaft IQ-optimize Software AG entwickelt und vermarktet innovative Software-Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessabläufen in Unternehmen und steht für die IT-Kompetenz in der Gruppe. (23.11.2017/ac/a/t)



New York (www.aktiencheck.de) - Drillisch-Aktienanalyse von Aktienanalyst Joshua Mills von Goldman Sachs:Joshua Mills, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie zum Kauf der Aktie des Mobilfunkdienstleisters Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) und erhöht sein Kursziel.Drillisch sei ein fokussiertes Investment im Telekom-Bereich mit einem herausragenden Wachstum sowie einer guten Bilanz, so der Analyst. Das Unternehmen könnte in den nächsten fünf Jahren gut die Hälfte der Marktkapitalisierung in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anteilseigner ausschütten - oder aber Zukäufe tätigen. Das Wertpapier werde jedoch mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt. Der Analyst habe seine operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) für 2019 und 2020 nach oben revidiert.Joshua Mills, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat die Drillisch-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 60,00 auf 75,00 Euro erhöht. (Analyse vom 23.11.2017)Börsenplätze Drillisch-Aktie:62,00 EUR +2,10% (23.11.2017, 08:59)Xetra-Aktienkurs Drillisch-Aktie:60,99 EUR (22.11.2017)