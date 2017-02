ISIN Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRHKF



Kurzprofil Drillisch AG:



Die Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) mit Sitz in Maintal (Hessen) entwickelt innovative Mobilfunkprodukte mit Mehrwert - transparent, preisführend und mit einem zertifizierten Kundenservice.



In den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Telecom GmbH, MS Mobile Services GmbH und eteleon AG ist das operative Geschäft der Drillisch-Gruppe gebündelt. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung als Mobilfunk-Service-Provider (MSP) und Mobile Virtual Network Operator (MVNO) bietet Drillisch individuell auf die Wünsche seiner Kunden zugeschnittene Mobilfunk-Dienstleistungen und -Produkte auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica Germany GmbH & Co. ("O2") und Vodafone GmbH ("Vodafone") an.



Die hundertprozentige Tochtergesellschaft IQ-optimize Software AG entwickelt und vermarktet innovative Software-Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessabläufen in Unternehmen und steht für die IT-Kompetenz in der Gruppe. (07.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Drillisch-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dominik Klarmann von HSBCDominik Klarmann, Aktienanalyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkanbieters Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF).Das Unternehmen sollte eine beschleunigte Gewinndynamik ausweisen, so der Analyst. Drillisch navigiere in einem gesunden Marktumfeld und habe im Vergleich zu Konkurrenten Vorteile durch die steigende Nutzung des mobilen Datenverkehrs und bei den Roamingkosten.Dominik Klarmann, Aktienanalyst von HSBC, hat sein "buy"-Rating für die Drillisch-Aktie mit einem Kursziel von 48,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 07.02.2017)Börsenplätze Drillisch-Aktie:40,85 EUR +1,39% (07.02.2017, 15:57)Tradegate-Aktienkurs Drillisch-Aktie:40,873 EUR +0,55% (07.02.2017, 16:11)