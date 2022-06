Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (02.06.2022/ac/a/n)





Boston, MA (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von DraftKings ein:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 31.05.2022 eine Short-Position in den DraftKings-Aktien in Höhe von 0,53% aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von DraftKings:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von DraftKings: mindestens 0,53%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze DraftKings-Aktie: