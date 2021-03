NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (23.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fantasy-Sport-Unternehmens DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Analysten hätten nun ein Kursziel von 89 USD für DraftKings rausgegeben. DraftKings seien Sportwetten und das sei genau das Geschäftsmodell gewesen, das von Corona profitiert habe. Jetzt sollten Sportwetten unter Umständen in New York zugelassen werden. Das sei gut für DraftKings, weil man eine gute Marktstellung habe. Zudem sei der Wettbewerbsdruck in New Jersey enorm hoch. Sollte es dazu kommen, dann werden die Margen entsprechend höher und das könnte die DraftKings-Aktie weiter antreiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:61,50 EUR +2,50% (23.03.2021, 15:03)