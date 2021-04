Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

77,45 EUR +2,31% (29.04.2021, 10:43)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

77,65 EUR +2,44% (29.04.2021, 11:00)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (29.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Drägerwerk sei in das neue Jahr dank einer starken Nachfrage vor allem nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken mit einem Gewinn gestartet. Der Überschuss habe im ersten Quartal 82,8 Millionen Euro betragen, habe der SDAX-Konzern am Donnerstag bei der Vorlage seines Quartalsbericht in Lübeck mitgeteilt. Im Vorjahr habe das Unternehmen noch einen Verlust von 6,7 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen habe bereits Eckdaten zum ersten Quartal Mitte April vorgelegt. Die Ziele für das Gesamtjahr habe Drägerwerk erneut bestätigt.In den ersten drei Monaten sei der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um rund 24 Prozent gut 792 Millionen Euro geklettert. Währungsbereinigt hätten die Erlöse um mehr als ein Viertel zugelegt. Dazu hätten sowohl das Segment Medizin- als auch Sicherheitstechnik beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe knapp 129 Millionen Euro nach einem kleinen Minus im Vorjahr betragen. Die EBIT-Marge sei von minus 0,1 Prozent auf plus 16,3 Prozent gesprungen.Der Auftragseingang sei in den ersten drei Monaten erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen, nachdem Drägerwerk ein Jahr zuvor von der hohen Nachfrage im Zuge der damals aufflammenden Covid-19-Pandemie profitiert habe. Mit rund 740 Millionen Euro seien die Bestellungen im abgelaufenen Quartal währungsbereinigt nur noch gut halb so hoch ausgefallen wie ein Jahr zuvor, hätten damit aber immer noch fast 100 Millionen Euro höher als in der Vor-Corona-Zeit im ersten Quartal 2019 gelegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: