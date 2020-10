Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

72,90 EUR -0,82% (15.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

73,80 EUR -2,25% (15.10.2020, 19:27)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (15.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Drägerwerk habe gestern seine vorläufigen Q3-Zahlen veröffentlicht. Die Umsätze und der Gewinn hätten wie erwartet während der Corona-Pandemie deutlich gesteigert werden können. Doch der herbeigesehnte Kurssprung sei ausgeblieben. Selbst ein zusätzliches Kaufsignal habe den Wert im schwachen Marktumfeld kalt gelassen. So könnte es nun für die Aktie weitergehen.Die Drägerwerk-Aktie sei Ende September aus ihrer Dreiecksformation ausgebrochen, die sie seit dem Zwischenhoch am 30. März bei 108,50 Euro ausgebildet habe. Der Durchbruch habe sich jedoch als Fehlausbruch entpuppt und der Wert sei vergangene Woche bis an die Begrenzungslinie bei 71,50 Euro zurückgefallen.Die Unterstützung habe aber am Folgetag erfolgreich getestet werden können und damit für eine Aufwärtsbewegung über die 50-Tage-Linie bei 73,60 Euro gesorgt. Aufgrund der Veröffentlichung der Zahlen und des schwierigen Marktumfeldes zeige sich die Aktie heute aber besonders volatil und schwanke um diese wichtige Marke.Der Titel locke mit einer kurzfristigen Trading-Chance. Konservative Anleger warten dagegen, bis sich bei der Drägerwerk-Aktie ein neuer Trend bestätigt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: