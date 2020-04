Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (01.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Drägerwerk-Vorzüge würden seit Wochen kein Halten mehr kennen, die Aktie habe sich inzwischen verdoppelt. Auslöser für den massiven Kursanstieg sei ein Großauftrag der Bundesregierung inmitten der Corona-Krise gewesen. Gestern hätten die Lübecker mit einem weiteren Großauftrag nachgelegt. Ein Anlass für die DZ BANK, das Coverage wieder aufzunehmen.Die DZ BANK habe Drägerwerk mit "halten" und einem fairen Wert von 91,40 Euro je Aktie wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter profitiere bei zwei Produktgruppen stark von Covid-19 Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte, habe Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Andererseits dürfte die Rohstoff- und Chemieindustrie im Segment Sicherheitstechnik durch den Virusausbruch belastet werden. Kürten sehe derzeit bei Drägerwerk ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil.Drägerwerk fertige unter anderem wichtige Beatmungsgeräte im Kampf gegen die durch das Virus ausgelöste Lungenerkrankung COVID-19. Die Bundesregierung habe 10.000 Gerät bei den Lübeckern bestellt.Doch damit nicht genug: Drägerwerk habe auch einen Großauftrag für sogenannte FFP2-Masken vom US-Gesundheitsministerium erhalten. Die Anzahl bewege sich im höheren zweistelligen Millionenbereich, die Masken würden in den kommenden 18 Monaten ausgeliefert. Drägerwerk plane die Produktion in einer eigenen Fabrik an der Ostküste der Vereinigten Staaten ab September.Im schwachen Gesamtmarkt glänze die Aktie mit Relativer Stärke trotz der Kursverdopplung binnen weniger Wochen. Allerdings ist im Kurs nun einiges eingepreist, Anleger sollten über Gewinnmitnahmen nachdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link