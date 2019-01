Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (10.01.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse der DZ BANK:Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist in den Bereichen Medizintechnik und Sicherheitstechnik aktiv, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Größtes Geschäftsfeld der bereits 1889 gegründeten Firma sei der Bereich "Hospital" mit einem Umsatzanteil von etwa 65%. Das Unternehmen biete hier vor allem Geräte, Systeme und Dienstleistungen in der Akutmedizin. Zum Sortiment würden beispielsweise Anästhesie- und Beatmungsgeräte, Systeme zur Thermoregulierung sowie Lösungen für die Überwachung von Patienten gehören. In diesen Produktgruppen gehöre Drägerwerk zu den europa- bzw. weltweit führenden Anbietern. Telemetrie- und IT-Lösungen, Systeme zum Gas-Management sowie weitere Dienstleistungen und Produkte würden das Angebot abrunden.Das zweite Standbein Sicherheitstechnik (Umsatzanteil: 35%) umfasse Produkte, Systemlösungen und Dienstleistungen für den Personenschutz, Gasmesstechnik sowie ganzheitliches Gefahrenmanagement. Zum Portfolio würden beispielsweise Atemschutzausrüstungen, Brandübungsanlagen sowie Alkohol- und Drogentestgeräte gehören. Die Kunden würden aus der chemischen und petrochemischen Industrie, dem Bergbau sowie von öffentlichen Auftraggebern, wie Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz stammen. Auch in diesem Geschäftszweig habe sich Drägerwerk führende Marktpositionen erarbeitet.Mit seinem Geschäftsmodell sei das Unternehmen seit vielen Jahren auf einem Wachstumspfad. Auch im Geschäftsjahr 2018 dürfte es diese Entwicklung fortgesetzt haben. Allerdings habe der Konzern Abstriche bei der Profitabilität machen müssen und im dritten Quartal unter dem Strich sogar rote Zahlen geschrieben. Zudem habe der Vorstand im Oktober 2018 die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Begründet worden sei dies neben ungünstigen Wechselkurseffekten mit gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit dem laufenden Investitionsprogramm.Beide Geschäftsbereiche bieten nach unserer Einschätzung langfristige Wachstumsperspektiven, sowohl in den Industrie- als auch den Schwellenländern, so die Analysten der DZ BANK. Um diese zu nutzen, müsse aber nicht nur entwickelt und geforscht werden. Zum aktuellen Investitionsprogramm gehöre außerdem der forcierte Ausbau der Vertriebsaktivitäten im Service- und Zubehörgeschäft. Drägerwerk wolle neben dem Verkauf seiner Geräte künftig auch verstärkt am so genannten After-Sales-Geschäft partizipieren, also Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien anbieten. Die aktuellen Investitionsaktivitäten klingen unseres Erachtens plausibel und sind konsequent - belasten aber kurzfristig die Gewinne, so die Analysten der DZ BANK. Nach 2018 erwarte man auch 2019 keine große Verbesserung bei der Profitabilität. Die aktuelle Strategie sowie die ab 2020 erwarteten größeren Produkteinführungen sollten sich dann jedoch wieder in einer steigenden Profitabilität bemerkbar machen.Diese Erwartungshaltung, verbunden mit den grundsätzlich guten längerfristigen Perspektiven, könnte sich auch am Kapitalmarkt durchsetzen. So sehen wir beim Blick auf den Chart, dass die Aktie seit dem Verlaufshoch von Mitte 2017 massiv unter Druck stand, so die Analysten der DZ BANK. Nach der Gewinnwarnung im Oktober vergangenen Jahres sei dabei der bisherige Tiefststand der übergeordneten Abwärtsbewegung markiert worden. Anschließend sei eine Gegenbewegung gefolgt und es habe sich eine seitwärts gerichtete Konsolidierung im Bereich von rund 45,80 bis 53,90 Euro gebildet. Nach der Abwärtswelle im Dezember sei die Tendenz derzeit wieder aufwärts gerichtet. Mit dem jüngsten dynamischen Aufwärtsimpuls sei nun beinahe die obere Begrenzung der Konsolidierung erreicht. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch über 53,90 Euro, könnte dies nach Erachten der Analysten zu einer Trendwende bei der Aktie von Drägerwerk führen, an der mit einer Long-Position partizipiert werden könne. Eine solche Position könnte dann mittels eines Stopp-Loss bei etwa 51,50 Euro abgesichert werden, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link