Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,18 EUR -0,66% (13.03.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,08 EUR -1,79% (13.03.2019, 11:08)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (13.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Auch 2019 werde wohl, so habe das Researchhaus aus Frankfurt/M bereits vor Monaten hingewiesen, ein Übergangsjahr mit gedrückter Profitabilität. Nicht nur würden sich schwächere Kundenmärkte abzeichnen; auch müsse ein Ertüchtigungsprogramm in der Medizintechnik angestoßen und die konzernweite Aufbau- und Ablauforganisation stringenter werden. Ziel sei es, agiler zu werden, sodass die anstehende Produktoffensive ab 2020ff nicht nur kurzfristig in Marktanteilsgewinne umgemünzt werden koenne.Es gelte so auch mittelfristig den teils dramatischen Wandel der Kundenmärkte zu meistern, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben. Grundsätzlich sei die Wachstumsperspektive des Geschäftsmodells intakt; topline is key, deshalb werde ab 2019 eine neue Konzernstruktureingeführt. Die Bewertung und das Vertrauen seien weiterhin niedrig. Aktuell scheinen den Aktienexperten nun die Erwartungsanpassungen vor dem Hintergrund des gesunkenen Chance-/Risiko-Verhältnisses von größerer Kursrelevanz.Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, versieht die Drägerwerk-Aktie unverändert mit einer Halteempfehlung. (Analyse vom 13.03.2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: