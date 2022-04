Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,00 EUR +1,21% (21.04.2022, 13:54)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Dräger stellt (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet Drägerwerk auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründetes Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist Drägerwerk mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (21.04.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Enttäuschende Zahlen - AktienanalyseDer Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) hat vergangene Woche vorläufige Zahlen präsentiert - und seine Aktionären damit ordentlich vor den Kopf gestoßen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach sei der Umsatz in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 142,6 Mio. auf 649,5 Mio. Euro gesunken. Hauptgrund für den Rückgang sei die deutlich geringere Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken, habe es geheißen. Beim Ergebnis hätten sich zudem die stark gestiegenen Kosten für Vorprodukte, Fracht und Logistik negativ bemerkbar gemacht. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe bei rund minus 35 Mio. Euro gelegen, nach plus 128,9 Mio. im Jahr davor.Auch die Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung seien bei Anlegern nicht gut angekommen. Zwar halte das Unternehmen zunächst an seinem Ausblick fest. Aufgrund von zunehmenden Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile erwarte Drägerwerk allerdings nur noch, das untere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Der Konzern gehe von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von fünf bis neun Prozent und einer EBIT-Rendite zwischen einem und vier Prozent aus.Entsprechend hart sei auch das Urteil der Analysten ausgefallen: Das gegenwärtig schwierige Marktumfeld rücke die "alten Profitabilitätsprobleme" des Unternehmens wieder in den Vordergrund, die durch die Covid-19-Sonderkonjunktur nur kaschiert worden seien, so Sven Kürten von der DZ BANK. Er habe daher die Einstufung auf "verkaufen" belassen und den fairen Wert für Drägerwerk deutlich von 47 auf 37 Euro gesenkt, was einem weiteren Abwärtspotenzial von gut 25 Prozent entspräche. (Ausgabe 15/2022)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:50,00 EUR +1,01% (21.04.2022, 13:45)