Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

51,10 EUR -1,92% (12.03.2020, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,95 EUR -2,39% (12.03.2020, 11:49)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (12.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Coronavirus-Profiteur - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, seien hohe Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Ärzte und Krankenschwestern beispielsweise kämen nicht umhin, bei der Versorgung von Infizierten Atemmasken und Schutzkleidung zu tragen. Einer der größten deutschen Anbieter auf diesem Gebiet sei Drägerwerk. Klar, dass das Unternehmen eine erhöhte Nachfrage nach solchen Schutzausrüstungen verzeichne.Zudem seien Beatmungsgeräte für Krankenhäuser gefragt, die Drägerwerk ebenfalls anbiete. Die Produktion von Intensivbeatmungsgeräten laufe infolge der Coronavirus-Verbreitung auf Hochtouren, habe Vorstandschef Stefan Dräger der Deutschen Presse Agentur gesagt. Dieses Segment mache drei Prozent des Umsatzes aus, während der Anteil der sogenannten FFP-Atemschutzmasken nur 0,3 Prozent betrage.Angesichts dieser geringen Zahlen verwundere es nicht, dass Dräger trotz der hohen Nachfrage in diesen Segmenten an seiner Prognose festhalte, den Umsatz 2020 währungsbereinigt um ein bis vier Prozent zu steigern. Davon sollten weiter ein bis vier Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben. An der Börse habe der Titel dennoch kein Halten gekannt. Der Kurs habe als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus in wenigen Tagen um rund 40 Prozent zugelegt, nachdem Anleger Dräger als möglichen Profiteur der Krise entdeckt hätten. Inzwischen seien die Gewinne wieder zusammengeschmolzen - für Anleger ein guter Zeitpunkt, einen neuen Blick auf den Titel zu werfen. (Ausgabe 10/2020)