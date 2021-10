Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

68,30 EUR +0,37% (19.10.2021, 12:49)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

68,40 EUR +0,29% (19.10.2021, 11:02)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (19.10.2021/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Im Q3/21 sei (lt. Meldung vom 14.10.21) der Auftragseingang - dank der Medizintechnik-Sparte - zum Vj. leicht und erneut über den Analysten- und den Managementerwartungen auf EUR 760 Mio. gestiegen.Diese Entwicklung lasse eigentlich ein starkes Q4/21 erwarten. Zeitgleich würden aber die operativen Unsicherheiten, wie die sattsam bekannten Lieferketten­herausforderungen, zunehmen, würden die Fachanalysten die Lage des Lübecker Konzerns analysieren. Dieser Aspekt mahne also zur Vorsicht, weshalb auch die recht breit gefasste 21er Guidance noch unverändert bliebe.Entscheidend für die mittelfristige Einschätzung bleibe - und damit nach Überzeugung der Aktienexperten auch kursbeeinflussend sei - die Nachhaltigkeit (Vorzieh- und/oder Extra-Nachfrage). Könne also ein mehrjähriges und hohes Topline-Wachstum in den Folgejahren anschließen und in den nötigen Profitabilitätsschub münden. Aktuell erwarte das Management für das Geschäftsjahr 2022 keinen nennenswerten "COVID-19"-Nachfrageimpuls mehr; vielmehr dürften sich die temporär abgesenkten Funktionskosten und die Brutto-Marge wieder normalisieren.Letztere Aspekte hätten die Investoren jüngst stark, ja zu stark gewichtet und den Aktienkursverlauf damit unter Druck gebracht.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis auf aktuellem Kursniveau sei wieder vorteilhaft, betonen die Analysten und verweisen auf die vorteilhaften gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, weshalb die Analysten die analytisch preiswerte Drägerwerk-Aktie auf eine Kaufempfehlung hochstufen, so Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2021)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: