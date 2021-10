Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

69,45 EUR -2,32% (21.10.2021, 10:59)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (21.10.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Auftragsschub dank Pandemie - doch der Effekt läuft aus - AktienanalyseEs war keine große Überraschung: Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) konnte im dritten Quartal nicht an die corona-bedingt starken Resultate aus dem Vorjahr anknüpfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei der Umsatz währungsbereinigt um 11,8 Prozent auf 770 Mio. Euro gesunken. Das EBIT sei um fast zwei Drittel auf 48 Mio. Euro gefallen. Ursächlich hierfür sei der geringere Umsatz im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und die geringere Bruttomarge, habe es geheißen. Der Auftragseingang habe sich den Angaben zufolge im Vorfeld des typischerweise saisonal starken vierten Quartals erfreulich entwickelt und bei rund 760 Mio. Euro gelegen. Durch die Materialknappheit bei elektronischen Komponenten sei allerdings das Risiko in der Lieferkette gestiegen.Für das laufende Geschäftsjahr rechne Drägerwerk nach den Rekorden 2020 daher weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen zwei und sechs Prozent und einer EBIT-Marge zwischen acht und elf Prozent. Der Konzern habe außerdem bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Jahr gegeben. Man gehe davon aus, dass sich die pandemiebedingte Nachfrage normalisieren dürfte und rechne nicht mit einer vergleichbaren Nachfrage 2022. Eine Einschätzung, die auch Sven Kürten von der DZ vertrete. Der Gewinn dürfte daher wieder auf ein deutlich normaleres Niveau sinken, so der Experte. Dennoch seien die mittelfristigen Perspektiven gut geblieben, was ihn in seiner Kaufempfehlung bestärke. (Ausgabe 41/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:70,45 EUR -0,91% (21.10.2021, 11:33)