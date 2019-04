Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

46,38 EUR +0,13% (25.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

46,24 EUR -0,17% (25.04.2019, 17:28)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (25.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Anzeichen für Bodenbildung - AktienanalyseDer Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist gut ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gemäß vorläufiger Zahlen sei der Umsatz in den ersten drei Monaten um gut ein Fünftel auf rund 602 Mio. Euro gestiegen. Auch beim Auftragseingang sei es nach oben gegangen, wenn auch wegen rückläufiger Bestellungen in der Medizintechnik-Sparte nicht ganz so dynamisch wie zuletzt. Herausgekommen sei ein Plus von rund 3,4 Prozent, nach 5,4 Prozent 2018. Die Zahlen seien am Parkett dennoch gut angekommen. Honoriert worden seien neben dem Umsatz insbesondere die Fortschritte auf operativer Ebene. So habe der Verlust von knapp 40 Mio. auf elf Mio. Euro verringert werden können. Zudem gehe Drägerwerk trotz des Minus im Auftaktquartal weiterhin davon aus, 2019 bei einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von ein bis vier Prozent eine EBIT-Marge zwischen ein und drei Prozent erreichen zu können.Für Richard Latz von HSBC scheine damit das Schlimmste überstanden. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung schwer vorherzusagen, es hätten Sonderkosten und struktureller Gegenwind gedroht, so Latz. Doch die Eckdaten für das erste Quartal, das Potenzial neuer Produkte und ein Restrukturierungsprogramm könnten die Stimmung verbessern. Er habe daher die Aktie von "reduce" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 44 Euro angehoben.Auch die Charttechnik sende Entspannungssignale. Denn die Drägerwerk-Vorzugsaktie habe die wichtige 45-Euro-Marke zurückerobern können. Die Chancen auf eine Bodenbildung stehen damit gar nicht mal schlecht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: