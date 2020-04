Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

80,00 EUR +7,24% (24.04.2020, 15:49)



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

80,70 EUR +7,17% (24.04.2020, 15:34)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (24.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktien von Drägerwerk hätten am Freitag von einer Kaufempfehlung profitiert. In einem schwachen Gesamtmarkt würden die Papiere des Medizintechnik-Unternehmens am frühen Nachmittag um gut fünf Prozent auf 79,30 Euro klettern. Damit sei die Aktie von Drägerwerk der derzeit beste Wert des Tages im SDAX, gefolgt von den Papieren von New Work und INDUS, die 4,4 Prozent respektive 2,1 Prozent zulegen könnten.Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser habe die Dräger-Papiere mit einem Kursziel von 95 Euro zum Kauf empfohlen. Bislang habe die Einschätzung "hold" gelautet, das Kursziel habe bei 75 Euro gelegen. Das Medizintechnik-Unternehmen werde in der Corona-Krise nun als wichtiger Lieferant entscheidender Gesundheits-Infrastruktur wahrgenommen, habe Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Dies werde in den kommenden Jahren zu signifikant höheren Umsätzen und Gewinnen führen. Zudem sei die Aktie werthaltig. Mit seinem Kursziel sei Halitsa nun besonders optimistisch. Mitte Februar habe er die Papiere noch bei 38 Euro fair bewertet gesehen und mit "sell" eingestuft.Vor Kurzem habe der Medizintechnik-Konzern eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Der Preis für die eine Million Anteilscheine habe bei 76,50 Euro je Stück gelegen, so das Unternehmen. Brutto würden dem Unternehmen damit 76,50 Millionen Euro zufließen.Zuvor habe Drägerwerk bereits angekündigt, den Erlös vor dem Hintergrund des Auftragsbooms zur Stärkung seiner Liquidität und der Eigenkapitalbasis zu verwenden. Außerdem würden ausgegebene Genussscheine zu einem Wert von rund 157 Millionen Euro zurückgekauft. Die Transaktion solle dazu führen, dass der Nettogewinn je Stamm- und Vorzugsaktie nach der Kapitalerhöhung um rund fünf Prozent steige.Anleger, die bereits investiert sind, lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Günstig sei das Papier allerdings nicht mehr. (Analyse vom 24.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link